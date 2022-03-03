الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد الفيضانات.. عواصف وسيول تزيد من أوجاع كوينزلاند الاسترالية

عواصف وسيول
عواصف وسيول

أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الاسترالية، أن العواصف التي تجلب البرق والأمطار الغزيرة ضربت أجزاء من جنوب شرق ولاية كوينزلاند الاسترالية التي دمرتها الفيضانات بالفعل.
وتابعت أنه بسبب العواصف والأمطار الغزيرة، فمن المتوقع أن يصل نهر لوجان إلى مستوى الفيضان الكبير مرة أخرى بعد هطول الأمطار الغزيرة، وقد تتعرض ماريبورو وساحل صن شاين الشمالي باتجاه جيمبي لعواصف بعد ظهر اليوم.
وأضافت أن التحذير من سوء الأحوال الجوية دفع لتكثيف عمليات الإجلاء، وطلب رئيس الوزراء أناستاسيا بالاشتشوك من أولياء الأمور في الجزء الشمالي من خليج موريتون ، وصنشاين كوست ، ووايد باي ، وبوندابيرج اصطحاب أطفالهم من المدرسة.
وأشارت إلى أن الأرصاد أكدت أن الظروف قد تكون متقلبة عبر الزاوية الجنوبية الشرقية للولاية خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.
قالت: "نطالب المواطنين غدًا التفكير في عدم التواجد على الطرقات والبقاء في المنزل".
وتابعت الشبكة انه مع ذلك ، في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم ، قال مكتب الأرصاد الجوية إن الكتلة الهوائية المستقرة فوق جنوب شرق كوينزلاند ، بالقرب من السطح ، تعني أن العواصف الشديدة لا تزال ممكنة ولكنها أقل احتمالًا غدًا.
اعتبر رئيس بلدية بريزبين ، أدريان شرينر ، اليوم أن كارثة الفيضانات الأخيرة أكبر "من نواحٍ عديدة" وأكثر انتشارًا من عام 2011 ، حيث غمرت بعض الضواحي المتضررة مرة أخرى هذا الصباح.

وقالت لورا بويكل ، متنبئة في شبكة بوم للارصاد الجوية، إن العواصف المحتملة مختلفة عما شوهد في وقت سابق من الأسبوع.
وتابعت "هذه ليست أمطار منتشرة على نطاق واسع ، إنها عواصف رعدية شديدة ، ومع العواصف الرعدية الشديدة تأتي مخاطر وظواهر شديدة".
واضافت "هذا لا يشمل الأمطار الغزيرة فحسب ، بل يشمل الإمكانيات الهائلة لحدوث بَرَد عملاق ، فضلاً عن الرياح المدمرة".
واكدن الشبكة ان نائب مفوض الشرطة شين تشيليبي حذر أي شخص غمرته المياه في الأيام القليلة الماضية من أنه قد يتدفق مرة أخرى إذا كان هناك سقوط غزير.

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