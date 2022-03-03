القبض على معلم متهم بالتحرش بـ5 تلميذات فى المدرسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على مدرس بإحدى مدارس دائرة القسم، على خلفية اتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات في المدرسة، بدائرة قسم شرطة الهرم.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من أولياء أمور التلميذات بتحرش أحد المدرسين في المدرسة بالتلميذات في أثناء تواجدهن في المدرسة.

وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما جاء في البلاغ أقر بارتكاب الواقعة، معللاً ذلك كونه مريضا نفسيا.

وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.