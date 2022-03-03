الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. الرئيس اللبناني يترأس جلسة مجلس الوزراء لمناقشة جدول الأعمال

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

يترأس الرئيس اللبناني ميشال عون غدًا جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في قصر الرئاسة ببعبدا، والتي دعا لها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لمناقشة جدول أعمال من 26 بندًا.

وتبدأ الجلسة في الثالثة عصر غد، حيث تناقش من بين بنودها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وهو ما يعني تأجيل هذه الانتخابات البلدية التي كان مقررا لها مايو المقبل، إلا أن تزامنها مع الانتخابات النيابية طرح فكرة تأجيلها.

كما ينظر مجلس الوزراء اللبناني عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى (الميجاسنتر) في الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل بما يتيح للمواطنين بالداخل التصويت في الانتخابات وفقا لدوائرهم الانتخابية من أي مكان بالأراضي اللبنانية؛ لإتاحة الفرصة أمام المقيمين في غير دوائرهم الانتخابية بالتصويت دون الحاجة إلى الانتقال من مكان لآخر.

ويطرح المجلس أيضًا مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة إلى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.

ويتم انتخاب المجالس البلدية مرة كل 6 سنوات فيما يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب مرة كل 4 سنوات.

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وائل لطفي

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