الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: المرتزقة الأجانب فى أوكرانيا يرتكبون أعمال تخريب ومداهمات

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المرتزقة الأجانب، الذين وصلوا إلى أوكرانيا، يرتكبون أعمال تخريب ومداهمات على قوافل المعدات الروسية، مشيرة إلى وصول حوالي 200 مرتزق كرواتي إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحفي، اليوم الخميس: "على خلفية تطويق وتدمير المجموعات الرئيسية للقوميين الأوكرانيين من قِبَل القوات المسلحة الروسية، زادت الدول الغربية من إرسال جنود متعاقدين من الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق القتال"، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة يقومون بأعمال تخريبية ومداهمات على قوافل روسية بالمعدات والإمدادات المادية بتغطية جوية.

وأضاف البيان: "أن المخابرات العسكرية الأمريكية قامت بحملة واسعة النطاق لتجنيد جنود متعاقدين من الشركات العسكرية الخاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا"، منوهًا بأن هذه المخابرات جندت في البداية موظفي الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية.

وتابع: "لقد سمحت بريطانيا والدانمارك ولاتفيا وبولندا وكرواتيا لمواطنيها بالمشاركة في الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا، وتخطط قيادة الفيلق الأجنبي الفرنسي لإرسال عسكريين من أصل أوكراني لمساعدة نظام كييف"، مشيرًا إلى أن الرئيس زيلينسكي توقع وصول حوالي 16 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى المرتزقة الحاليين، من أجل التعويض عن الإخفاقات العسكرية الساحقة لقوات الأمن الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها وتسيطر على 8 مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية وأن مجموعة من قوات لوجانسك وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية واصلت العمليات الهجومية وتقدمت 8 كيلومترات وسيطرت على مناطق نوفوكراسنوفكا وكراسنوفكا.

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