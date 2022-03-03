مصرع حداد مسلح فى مشاجرة بالغربية

شهدت منطقة قحافة التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، مصرع حداد مسلح على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع حداد مسلح على يد أحد الأشخاص بعد وقوع مشادة بينهما بمنطقة قحافة دائرة قسم ثان طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث والرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث القسم وتم ضبط المتهم ويدعي "أسامة ص" وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي قررت التصريح بدفن الجثة وتولت التحقيقات.