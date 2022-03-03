المشدد 9 و10 سنوات لـ15 متهما في قضية الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية المستشارين شريف بركات ومحمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير الجنايات أحمد السيد أحكاما بالسجن ضد ١٥متهمًا فى القضية رقم 759 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية بينهم موظف بوزارة الثقافة وسكرتيرة إحدى السفارات الأجنبية لاتهامهم فى قضية هجرة غير شرعية مع تغريم كل منهم مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه بإجمالى 3 ملايين جنيه.

قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل من " م.م.م" و " ب.م.ا" و " إ.س.م" و " أ.ع.ع" و" ت.ر.و" و" ع.أ.س" و " ر.ع.ع" و " ه.ر.خ" و " خ.ع.ع" و " ال.ف.ج".

و بمعاقبة المتهم " ي.ي.ع" بالسجن 9 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف لكل من " ع.م.م" و"ه.ع.ع" و" م.م.ح" و " أ.ج.أ" في قضية اتهامهم بالهجرة غير الشرعية .

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد توصلت إلى معلومات تفيد بقيام المتهمين بتشكيل مجموعة إجرامية لتسفير راغبي السفر إلي خارج البلاد بطرق غير شرعية.