الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدراسات العليا للطفولة» بجامعة عين شمس تعقد «المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان «المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الثلاثاء ٦ مارس في الساعة 11 صباحاً.

يحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال.

التعليم العالي وزير الاتصالات الجامعات شئون التعليم والطلاب تنسيق مارس مصري شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المصرية

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