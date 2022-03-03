«الدراسات العليا للطفولة» بجامعة عين شمس تعقد «المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة»

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان «المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية بإشراف وتنسيق الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يوم الثلاثاء ٦ مارس في الساعة 11 صباحاً.

يحاضر بالندوة الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للأطفال.