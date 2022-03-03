إصابة 13 في حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق قرية البلابيش بحرى دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وقوع مصادمة بين تروسيكل وسيارة ملاكى، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الكثيفة، نتج عن الحادث إصابة 13 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى ودار السلام المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مساعده لفرقة الشرق، بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية البلابيش بحرى دائرة مركز دار السلام، ووجود مصابين، فتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.