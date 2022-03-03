مصرع شخص في مشاجرة بطنطا

لقي شخص مصرعه بمنطقة قحافة التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص يدعي "أسامة ص" علي يد أحد الأشخاص بعد وقوع مشادة بينهما بمنطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، برئاسة المقدم أحمد الهرميل، مفتش المباحث، والرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث القسم، تم إلقاء القبض على المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.



