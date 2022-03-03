جامعة عين شمس تعلن عن منح ماجستير مقدمة من مؤسسة القلعة

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022.

وتمنح منح مؤسسة القلعة للمصرين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من احدي هذه الجامعا، وتقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول:

- مصري الجنسية ومقيم في مصر.

- العمر أقل من 35 سنة.

- عامين خبرة بعد التخرج.

- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.

- كفاءة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).

- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.

- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

فترة انتهاء التقدم:

ينتهى التقديم فى 15 أبريل 2022.

للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164