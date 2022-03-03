الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تعلن عن منح ماجستير مقدمة من مؤسسة القلعة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022. 

وتمنح منح مؤسسة القلعة  للمصرين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من احدي هذه الجامعا، وتقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول: 

- مصري الجنسية ومقيم في مصر. 
- العمر أقل من 35 سنة.
- عامين خبرة بعد التخرج.
- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.
- كفاءة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).
- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.
- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

فترة انتهاء التقدم: 
ينتهى التقديم فى 15 أبريل 2022.
للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

 

وزير التعليم شئون التعليم والطلاب العالي التعليم العالي تكريم دعم تفاصيل القلعة وزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أين وصلت مصر في خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

محمد بن سلمان عن مقتل «خاشقجى»: «لقد آلمتنى كثيرًا هذه الحادثة»

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

بن سلمان: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية و«الإخوان» وسيلة فى خلق التطرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس