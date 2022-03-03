رئيس الشورى البحريني يؤكد عمق الروابط التاريخية البحرينية السعودية

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح، أن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يؤكدان عمق وأصالة الروابط التاريخية البحرينية السعودية، ووحدة الهدف بين الشقيقتين والحرص المتبادل على تطويرها في مختلف المجالات إيمانًا بعمق الروابط والمصير المشترك.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أشاد الصالح بما ورد في البيان الختامي المشترك بين البحرين والسعودية، منوها بتأكيد الملك حمد بن عيسى "أن مملكة البحرين تقف على الدوام في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وستبقى الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتحديات"، مشيرًا إلى أن ذلك جسد عمق العلاقات المتميزة بين الشقيقتين، ويؤكد شعور كل مواطن بحريني تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والإيمان المطلق بدورها المحوري والهام في تحقيق الأمن والاستقرار لدول الخليج العربية والمنطقة والعالم.

وأكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن التعاون المشترك القائم بين المملكتين، يعد نموذجًا دوليًا للعلاقات الثنائية القائمة على الأخوة والوحدة والمصير المشترك، بما يصب في تعميم الخير والرخاء للشعبين، في ظل القيادتين الحكيمتين، وفي كافة المجالات وتعزيز التكامل بين الشقيقتين وبلورة المواقف تحقيقًا للأهداف المشتركة وإرساء للسلام والاستقرار في دول العالم.. مشيدًا بالدور المحوري والمهم والنهج البناء الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه جميع قضايا الأمتين العربية والإسلامية لضمان نشر الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وأن جهود التنمية والتعاون، والشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات والقطاعات والمستويات بين البلدين الشقيقين تشكل مثالًا رائدًا ومتميزًا يُحتذى به في العلاقات بين الأشقاء.