أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

طلب كبار المسئولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، من إسرائيل اتخاذ موقف أكثر وضوحًا بشأن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن واشنطن أجرت محادثات يومية مع مكتب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، وكذلك السفارة الإسرائيلية لدى أمريكا، حول ضرورة اتخاذ مثل تلك الخطوة.

وقال المسئولون من الجانبين: "رغم التأكيد أن واشنطن تتفهم الحاجة الإسرائيلية لموازنة رد الفعل العام حول العلاقات مع روسيا والحاجة إلى مواصلة التنسيق العسكري في سوريا، إلا أن الواقع وراء الكواليس كان مختلفًا"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وطلبت واشنطن من إسرائيل الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، وضد العملية العسكرية الروسية.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض: "قلنا للإسرائيليين إن هذه لحظة يتعين علينا فيها أن نقرر بين الخير والشر، وإنه من المهم أن تكون إسرائيل في الجانب الصحيح من المواقف".

وصوتت إسرائيل، أمس الأربعاء، لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة روسيا لشنها عملية عسكرية ضد أوكرانيا.