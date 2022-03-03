الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

طلب كبار المسئولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، من إسرائيل اتخاذ موقف أكثر وضوحًا بشأن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن واشنطن أجرت محادثات يومية مع مكتب نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، وكذلك السفارة الإسرائيلية لدى أمريكا، حول ضرورة اتخاذ مثل تلك الخطوة.

وقال المسئولون من الجانبين: "رغم التأكيد أن واشنطن تتفهم الحاجة الإسرائيلية لموازنة رد الفعل العام حول العلاقات مع روسيا والحاجة إلى مواصلة التنسيق العسكري في سوريا، إلا أن الواقع وراء الكواليس كان مختلفًا"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وطلبت واشنطن من إسرائيل الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، وضد العملية العسكرية الروسية.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض: "قلنا للإسرائيليين إن هذه لحظة يتعين علينا فيها أن نقرر بين الخير والشر، وإنه من المهم أن تكون إسرائيل في الجانب الصحيح من المواقف".

وصوتت إسرائيل، أمس الأربعاء، لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة روسيا لشنها عملية عسكرية ضد أوكرانيا. 

إسرائيل أوكرانيا البيت الأبيض روسيا أمريكا واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أين وصلت مصر في خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

محمد بن سلمان عن مقتل «خاشقجى»: «لقد آلمتنى كثيرًا هذه الحادثة»

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

بن سلمان: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية و«الإخوان» وسيلة فى خلق التطرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس