الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمد عز ضيف شرف في «العائدون»

محمد عز
محمد عز

نفى الفنان محمد عز، ما تردد حول مشاركته في بطولة أحد مسلسلات موسم رمضان 2022 المقبل، مؤكدا أنه يشارك كضيف شرف فقط في إحدى حلقات مسلسل “العائدون.. هجمة مرتدة 2”.

وحرص “عز” على توضيح موقفه من المشاركة في موسم رمضان 2022، فشارك منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلا: “مسا مسا ع الغاليين، توضيح، كان نفسي اكون معاكم بمسلسل في رمضان لكن انا  موجود  فقط بحلقه كضيف شرف بمسلسل العائدون اخراج  احمد نادر جلال”. 

 


وأضاف: “كل الاخبار اللي بتقول انا في مسلسل كذا او مسلسل كذا هي غير صحيحه اشكركم وان شاء الله نتقابل في اعمال تليق بيكم”.

 

مسلسل العائدون تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب

ويعد المسلسل الجزء الثانى من "هجمة مرتدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه دويدار وأخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

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