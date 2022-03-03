الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

“واقع الاعلام الرياضي فى مصر”.. ندوة بنقابة المهن الرياضية بالدقهلية

الدكتور مجدي الداغر
الدكتور مجدي الداغر

نظمت نقابة المهن الرياضية بالدقهلية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية باستاد المنصورة الرياضي، حول "الإعلام الرياضى فى مصر"، حاضر فيها الدكتور مجدي الداغر أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بجامعة المنصورة وجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض.

واستهدفت الندوة، التي أدارها الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية بالمنصورة، لتعرف على القوانين والتشريعات التى تقوم على ضبط أداء الإعلام الرياضى فى مصر، بما فى ذلك المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية للأندية وروابط المشجعين على شبكة الانترنت، وكذلك التعرف على الجرائم التى كان الاعلام الرياضى سبباً فيها ، وأخيراً مستقبل صناعة الإعلام الرياضي فى مصر، ضمن إطار رؤية الرئيس السيسى 2030.

فى البداية؛ أكد دكتور “الداغر” على حاجة الإعلام الرياضي إلى وجوه جديدة متخصصة في الإعلام بأنواعه، مشيراً إلى أن أغلب العاملين فى الإعلام الرياضي سواء كانوا مقدمين أو محللين لم يدرسوا الإعلام، وأن أغلبهم كانوا لاعبين كرة قدم أو مدربين أندية سابقين ، وأن ذلك لا يمنحهم الحق فى مجال يتطلب تكوينا متخصصا قد يمتد لعدة سنوات، وأن هذا الاتجاه قد يحرم شبابا درسوا الإعلام في أقسام وكليات متخصصة من الاشتغال وإيجاد فرصة عمل في مجال تخصصهم.

وأكد الداغر على أن واجبات الإعلام الرياضى تتطلب عدم المساس بقرارات مجالس إدارات الأندية، والامتناع عن بث الكراهية بين الأندية، وعدم التحريض بين الاتحادات الرياضية، والالتزام بقيم المجتمع من عادات وتقاليد وأخلاقيات، والتحلي بالروح الرياضية ، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ، واحترام خصوصية اللاعبين فى الأندية الرياضية، مشيراً إلى أن ذلك يعنى الالتزام بالموضوعية، وألا يوجه الاعلام التهم دون دليل، وأن يكون مبني على المعرفة والخبرة، وأن يتجه للأداء وليس للأشخاص، وألا يخضع للعاطفة والانفعال الزائد، وأن يحترم اختلاف الرأي، والفهم بأن الرياضة مكسب وخسارة.

وفى ختام الندوة أكد “الداغر” على أن مستقبل الإعلام الرياضى فى مصر يبدأ من الاعتراف بوجود مشكلات إدارية وفنية فى مختلف الأندية الرياضية فى مصر، وهو ما يتطلب مراجعة اللوائح والعمل على تطويرها، ووضع ميثاقا للإعلام الرياضي، وتعزيز ثقافة النقد الذاتي والروح الرياضية، واستقطاب كفاءات إعلامية جديدة بفكر مختلف، وضرورة التزام الصحفيين ومقدمي البرامج والمدونون على الإنترنت بمعايير الصدق والأمانة في نقل الخبر وضمان مبدأ الحياد عند تغطية أنشطة الأندية الرياضية، والتحلي بالمسؤولية المجتمعية، واحترام الجمهور، وحقوق الزملاء الإعلاميين العاملين في المجال، وكذلك الالتزام بالشفافية الكاملة في الاتحادات الرياضية، وعدم التفرقة بين الأندية ، والتأكيد على أن الشغب فى الملاعب والهتافات العدائية هى خطر يهدد أمن الدولة، وضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك ومعالجتها بعيدا عن القرارات العشوائية التى من شأنها توسيع رقعة التعصب دون فهم الأسباب الحقيقية له.

جانب من الندوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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