محافظ سوهاج يكرم قيادات مياه الشرب

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، والمهندس اشرف على عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الدعم الفني، وذلك لمجهوداتهم في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكذلك للتميز فى خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم وحلها في أسرع وقت ممكن هذا بالإضافة لمجهودات الشركة فى أوقات الأزمات، وخاصة سقوط مياه الأمطار ودور الشركة فى شفط المياه المتراكمة فى الشوارع، وكذلك مجهودات الشركة فى نشر ثقافة الوعى المائى لترشيد الاستهلاك والحافظ على شبكات الصرف الصحى.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تقوم بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام وتنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى نزالى داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا وتنفيذ مشروعات مياه شرب بمبلغ 107 ملايين جنيه لمد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتمويل من البنك الدولى للتنمية المحلية، وكذلك مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم.

فيما أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لطرق الأبواب لأهالي قرية الجلاوية بمركز ساقلتة والتى شارك بها مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يتم توعية الأهالي خلال حملات طرق الأبواب بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، كما يتم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.