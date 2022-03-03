مسلسلات رمضان 2022.. أكرم حسني ينافس عمرو عبدالجليل في «مكتوب عليا»

واصل صناع مسلسل “مكتوب عليا” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق وبشكل شبه يومي، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ “الدستور”، إن بطل العمل أكرم حسني يمتلك شركة ويدخل في منافسة شديدة مع عمرو عبد الجليل الذي يمتلك هو الآخر شركة تحمل اسمه ضمن الأحداث، مشيرًا أن أكرم يتعرض خلال الأحداث لنوع من السحر وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية حيث تقع ابنة خالته التي تجسدها الفنانة آيتن عامر في غرامه ولكن من طرف واحد، بينما يقع هو في غرام هنادي مهنا ولكن من طرف واحد، وهذا كله بشكل كوميدي اجتماعي مشوق.

وقرر المخرج خالد الحلفاوي منع الإجازات وتنفيذ خطة العمل التي تصل إلى 16 ساعة تصوير في بعض الأيام بعد تأخر بدء التصوير، حيث وضع خطة تصوير تنتهي مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، واتفق مع كل الفنانين على الالتزام بها خوفا من ظهور فيروس كورونا في طاقم العمل وتأخيره لأي مدة ولو أسبوع واحد مما يعمل على تهديد العمل مع التأكيد مع الشركة المنتجة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

المسلسل الجديد "مكتوب عليا" كتب القصة والسيناريو والحوار له الكاتب إيهاب بليبل، وهو من إخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معًا نجاحًا كبيرًا في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

يشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر اعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.