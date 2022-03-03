الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء: صلاة الضحى سنة أجمع عليها جمهور العلماء

الصلاة
الصلاة

على مدار الأيام القليلة الماضية خرج بعض الأشخاص بفتاوى مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن صلاة الضحى بدعة وورد فيها 5 أقوال لعلماء المسلمين، قبل أن تخرج دار الإفتاء وتحسم ذلك الجدل.

 دار الإفتاء تناول حكم الشرع في صلاة الضحى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي..

حكم صلاة الضحى

وأوضحت دار الإفتاء، حكم صلاة الضحى قائلة:" إن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعةٌ عند جماهير العلماء، وقد سميت بصلاة الأوابين، أى كثيرى الرجوع بالتوبة لله سبحانه وتعالى.

واستدلت بما جاء في السنة النبوية ما ورد في ثوابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".

الأدلة على صلاة الضحى

بينما استدلت الدار بحديث آخر، وهو ما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى".

حكم صلاة الضحى الأدلة على صلاة الضحى جماهير العلماء صلاة الضحى مسنونة مشروعة دار الافتاء الفتاوى صلاه الضحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بحدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامي الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس