الإفتاء: صلاة الضحى سنة أجمع عليها جمهور العلماء

على مدار الأيام القليلة الماضية خرج بعض الأشخاص بفتاوى مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أن صلاة الضحى بدعة وورد فيها 5 أقوال لعلماء المسلمين، قبل أن تخرج دار الإفتاء وتحسم ذلك الجدل.

دار الإفتاء تناول حكم الشرع في صلاة الضحى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي..

حكم صلاة الضحى

وأوضحت دار الإفتاء، حكم صلاة الضحى قائلة:" إن صلاة الضحى مسنونةٌ مشروعةٌ عند جماهير العلماء، وقد سميت بصلاة الأوابين، أى كثيرى الرجوع بالتوبة لله سبحانه وتعالى.

واستدلت بما جاء في السنة النبوية ما ورد في ثوابها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".

الأدلة على صلاة الضحى

بينما استدلت الدار بحديث آخر، وهو ما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى".