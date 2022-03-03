مسلسلات رمضان 2022.. تعرف على شخصية عائشة بن أحمد فى «ملف سرى»

تخوض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، الماراثون الرمضاني 2022، بمسلسل "ملف سرى" مع النجم هانى سلامة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتجسد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد خلال أحداث العمل شخصية "مريم" التي تعيش في لندن، وعندما تعود إلى مصر تكتشف صراعا بين عائلتها وعائلة أخرى، ومع مرور الأحداث تنشأ قصة حب بينها وهانى سلامة.

مسلسل ملف سري 2022

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

فيلم ريستا في دور عرض السينما المصرية

وعرض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، شاركت خلال شهر رمضان الماضى في مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.