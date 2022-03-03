محافظ المنيا يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتنفيذ المرحلة الثالثة من إزالة التعديات

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 6 إلى 26 مارس الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد نواوه ممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، استمرار المحافظة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الموجة الـ 19 يجري تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 19-30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية من 6 - 26 فبراير الماضي، وستبدأ المرحلة الثالثة من 6 - 26 مارس المقبل.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض و الإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحًا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

ووجه المحافظ بالتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.