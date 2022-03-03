الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بشرى سارة».. مواعيد أيام إجازات المصريين في 2022| شهر مايو الأكثر إجازات

إجازات
إجازات

مواعيد أيام إجازات المصريين في 2022، تعد من أبرز اهتمامات المواطنين طوال العام، حيث كان نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عن جدول العطلات الرسمية 2022 في مصر، وجاءت أزيد من 18 يوما.

إجازات 2022

بدأ المواطنون هذه السنة بالحصول على إجازة عيد الشرطة أو ثورة 25 يناير يوم الخميس الذي وافق 27 يناير 2022، بدلاً من إجازة الثلاثاء 25 يناير، وجاء ذلك بحسب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يشير إلى أن إجازات منتصف الأسبوع يتم ترحيلها إلى يوم الخميس أي في نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك لاستمرار العمل وعدم تعطل حركة العمل خلال الأسبوع، بالإضافة إلى إعطاء العامل أكبر فترة من الراحة بشكل مستمر، وتستعرض جريدة الدستور في السطور جدول مواعيد أيام إجازات المصريين في 2022.

مواعيد أيام إجازات المصريين في 2022

وتمتع الموظفين بعدد من الإجازات الرسمية، في مطلع العام الميلادي، حتى جاء شهر فبراير ومارس والذي يعتبر هذه الأيام خالية من العطلات الرسمية، على أن تكون أول إجازة يوم الاثنين 25 أبريل وهي إجازة مناسبة عيد شم النسيم.

الإجازات الرسمية في شهر مايو 2022


ويعتبر الموظفون شهر مايو أفضل شهور أيام السنة في العمل لأنه يعد من أكثر الشهور التي تتضمن أيام إجازات، فهناك 9 أيام شاملة يومي الجمعة والسبت، فقد يوافق عيد العمال يوم الأحد 1 مايو، ثم يوم الاثنين 2 مايو بداية عيد الفطر والتي سوف تستمر حتى الخميس 5 مايو 2022.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2022


ومن هذا الجانب، يكون شهر يونيو 2022، فيه إجازة لمدة يوم واحد فقط بمناسبة ذكرى 30 يونيو والتي ستوافق يوم الخميس بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022


ومن المفرح للمواطنين كل عام ميلادي أنه يعد شهر يوليو 2022 ضمن الشهور التي تتضمن عدد أيام إجازة كثيرة، فهناك عيد الأضحى المبارك والذي سيبدأ من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022، بالإضافة إلى إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 والذي سيوافق يوم السبت 23 يوليو، وأخيراً إجازة رأس السنة الهجرية والتي ستوافق يوم 30 يوليو.

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الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2022


ومن المحزن لدى الموظفين أنه في خلال شهري أغسطس وسبتمبر لن تكون هناك أي إجازات رسمية، لتبدأ في شهر أكتوبر 2022، وهي إجازة 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة، وهناك إجازة يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبذلك ستكون انتهت العطلات الرسمية في 2022.

إجازة عيد الفطر 2022


توافق إجازة عيد الفطر 2022، خلال الفترة من يوم الاثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو 2022، أي إنها تتضمن 4 أيام، بالإضافة إلى الإجازة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك تكون إجازة عيد الفطر 6 أيام.

وقفة عيد الأضحى 2022


تأتي وقفة عيد الأضحى في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو على أن يستمر حتى يوم 12 يوليو 2022.

موعد عيد الأضحى 2022


وينتظر المواطنون أول أيام عيد الأضحى 2022 سيكون السبت 9 يوليو، ليستمر 4 أيام، بالإضافة إلى يوم الوقوف بعرفة من عام 1443 هجريا.

جدول الاجازات الرسمية لعام 2022

مواعيد العطلات الرسمية 2022.. والقائمة الكاملة للإجازات

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