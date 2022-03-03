ولى أمر يتهم معلمة فى حضانة بفقء عين ابنه فى الغربية

تقدم ولى أمر طفل عمره 4 سنوات ببلاغ ضد مدرسة تعمل في حضانة خاصة، اتهمها فيه بالاعتداء على نجله بالضرب، ما تسبب في فقء عينه اليسرى وحدوث إصابات بالغة، بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية.

تلقى قسم مركز المحلة بلاغا من أحد الأشخاص يتهم مدرسة بإصابة نجله بانفجار فى العين اليسرى، وأفاد والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المدرسة قامت بضرب نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل، ما تسبب في إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعانى من انفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب، ما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله 1 سم، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث الشرطة من ضبط المتهمة وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أنكرت قيامها بذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.