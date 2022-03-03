«صقر» يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عمارات الغريب في حي السويس (صور)

تابع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر أعمال التطوير ورفع الكفاءة والطلاء العمارات السكنية بمختلف أحياء السويس، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته الأخيرة.

وأجرى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس جولة تفقدية اليوم بنطاق منطقة الغريب بحي السويس للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة التي تتم بعمارات اللوكس والاقتصادية بحي السويس.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

جولة محافظ السويس

وفي الجولة، أكد المحافظ على حي السويس بعمل حملات مستمرة لرفع القمامة أولا بأول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع ومراجعة تراخيص المحلات والاكشاك وازالة العشوائيات والمخالفة.

وشدد «صقر» على صيانة جميع الكابلات وعلب وأكشاك الكهرباء وعزل أي أسلاك كهربائية مكشوفة وتدعيم الإنارة العامة ومنع الوقوف العشوائي المخالف للسيارات والتأكيد على الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب.

جولة محافظ السويس

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في أعمال التطوير بالمدن السكنية على مستوى أحياء المحافظة من أجل تحسين جودة حياة ومعيشية سكان هذه المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ السويس

وطالب الشركة القابضة بسرعة مراجعة وصيانة شبكة وخطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي وشبكة بالوعات صرف الأمطار، ورفع كفاءة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وصيانة مداخل العمارات، ودهانها بعد الانتهاء من أعمال صيانة المرافق الأساسية للعمارات.

جولة محافظ السويس

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