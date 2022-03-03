وزير التعليم ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية «مصر بقت أحلى» السبت

يشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية طلاب المدارس بمعرض «مصر بقت أحلى» والمقرر انطلاقها يوم السبت بمجمع الملك فهد بمدينة نصر، ويضم أعمال الطلاب الفنية التي تجسد إنجازات الدولة في ٧ سنوات من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة النهوض بالصناعات اليدوية والحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية وتتعاون فيه محافظة القاهرة مع منظمة اليونسكو والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ومؤسسة «أغاخان» للخدمات الثقافية - مصر ومؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية التابعة لها يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين، حيث توفر مؤسسة «أغاخان» معرضين دائمين بحديقة الأزهر طوال أيام الأسبوع لبيع منتجات ٣٠٠ حرفي لزوار الحديقة والأجانب، بالإضافة لمعرض أسبوعي يقام بعد صلاة الجمعة، كما يتم مساعدة الحرفيين على التصدير لأمريكا وكندا ودبي، وجار فتح أسواق جديدة، إلى جانب الإشتراك في جميع المعارض المحلية والدولية كتراثنا ١ ، ٢ بمصر ومعرض دبي بالإمارات ومعرض شنغهاى بالصين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يجري حاليًا دراسة قيام مؤسسة «أغاخان» بتوفير ١٠ أماكن لاستخدامها كمعارض جديدة للحرفيين على طول المسار السياحي للآثار التي قامت المؤسسة بترميمها من منطقة شارع باب الوزير وحتى باب زويلة.