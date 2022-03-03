«سر ديانا» في جولات كيت ميدلتون الفردية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" السر وراء الجولات الفردية الأخيرة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وقالت الصحيفة إن الامير ويليام يجهز زوجته حتى تكون على غرار والدته الراحلة الأميرة ديانا والتي أسرت قلوب الملايين حول العالم بانسانيتها.

وتابعت أنه من المقرر أن تكون كيت اأبرز نساء العائلة المالكة بشكل علني في ظل استراتيجية جديدة، حيث تظهر بشكل شبه منتظم في داخل وخارج المملكة المتحدة دون أن يتقدم ويليام للقيام بالمزيد من الارتباطات الفردية عندما يذهب الزوجان في جولة.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، مع مرض الملكة اليزابيث الثانية بسبب إصابتها بفيروس كورونا وحصول كل من تشارلز وكاميلا على إجازة، وإعفاء الأمير أندرو من كافة مهمامه الملكية، كشفت العائلة المالكة لمحة محيرة عن استراتيجيتهم المستقبلية لكيفية تأمين مستقبل النظام الملكي.

وأضافت أن الإجابة هي سيدة شابة من المقاطعات الرئيسية ما تزال خجولة للغاية لدرجة أنها ما تزال ترفض طلبات حضور اجتماعات مع العديد من كبار المسئولين والشخصيات البارزة إلى جانب زوجها الملك المستقبلي.

وأشارت إلى أن جولة دوقة كامبريدج كيت في كوبنهاجن كانت الأولى من نوعها لها منذ 5 سنوات - بينما طغت الأخبار المروعة من أوكرانيا إلى حد كبير - إلا أنها كشفت كيفية تسخير قوتها النجمية على مدار العقد المقبل، وقد مرت بألوان متطايرة، حيث أشادت الحاشية الملكية بالزيارة، وهي انتصار نادر في ما يتشكل بسرعة باعتباره العام الثاني المروع للنظام الملكي البريطاني.

وأكدت الصحيفة أنه في الواقع يعتقد أولئك الذين كانوا في جولة مع كيت أنها كانت تؤدي أداءً أقوى في الجولة، بما في ذلك لحظة مرتجلة حيث نزلت بفرح في منزلقة الأطفال، لأن زوجها الأمير ويليام لم يكن بجانبها.

