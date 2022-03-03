الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. خالد الحلفاوي يواصل تصوير «مكتوب عليا» لـ أكرم حسني

اكرم وايتن
اكرم وايتن

واصل المخرج خالد الحلفاوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسني، في عدد من اللوكيشنات في أكتوبر، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022. 

العمل يتناول قصة كوميدية بين أكرم حسني وعمرو عبدالجليل، وهو من الأعمال الثلاثة الكوميدية المشاركة في شهر رمضان المقبل بجانب الكبير أوي لأحمد مكي ومسلسل في بيتنا روبوت لهشام جمال .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي، حول «جلال» الذي يقابل أحد الأشخاص المسنة، ويمسح على ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، فيجد أن جسده مكتوب عليه كل شئ يحدث في يومه، ثم تتكرر هذه المشاهد أمام عينيه، ليكتب في النهاية أنه سيموت.

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المسلسل الجديد "مكتوب عليا" كتب القصة والسيناريو والحوار له الكاتب إيهاب بليبل، وهو من إخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معًا نجاحًا كبيرًا في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

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ويشارك فى بطولة مسلسل «مكتوب عليا» بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل،  وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب،  ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

ويواصل السيناريست إيهاب بليبل، كتابة الحلقات الخاصة بالمسلسل على قدمٍ وساق، حيث انتهى من كتابة غلب الحلقات وتم تسليمها للشركة المنتجة.

الجدير ذكره أن الفنان أكرم حسني غاب عن الموسم الرمضاني الماضي بعد تقديمه رجالة البيت مع أحمد فهمي رمضان قبل الماضي.

اكرم وايتن
اكرم وايتن
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