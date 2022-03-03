الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26200 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، تبلغ 20 ألفًا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم، الخميس، يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و200 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أول أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 17 ألفًا و400 ميجاوات.

مرفق الكهرباء أقصي حمل اليوم ميجاوات

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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