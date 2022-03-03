الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«منتدى البرلمانيين العرب»: مصر صمام أمان واستقرار الشرق الأوسط

مجلس النواب
مجلس النواب

أعرب وفد منتدى البرلمانيين العرب والأسيوى للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، وبمشاركة عربية وآسيوية وإفريقية، عن سعادته بما شهدته مصر من إنجازات على مدار السبع سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر صمام الأمان العربى ولاعب مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وقلب الأمة العربية النابض وحاضنة الدول  الأفريقية يوما بعد يوم تتفوق داخليا وخارجيا.

كما أكد وفد المنتدى أن القاهرة رغم التحديات التى تواجهها داخيا وخارجيا، إلا أنها استطاعت أن تتغلب عليها بفضل القيادة الحكيمة والتى تعمل ليل نهار لنقل القاهرة إلى مصاف الدول الكبرى، موضحا أن القاهرة استطاعت أن تحقق معدلات تنمية رغم جائحة كورونا.

وأعرب الوفد المشارك فى منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية عن سعادته لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان التي ستنعكس في حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي تحقيق حالة من الاستقرار".

وأضاف الوفد أن القضية السكانية من أهم القضية التى تهم المجتمع الدولى وخاصة العربى والاسيوى والإفريقية والمرتبطة بمعدلات التنمية، موضحا أن حديث  الرئيس السيسي، عن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والتحذير من مخاطرها حول معدلات التنمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان، وما تشهده من حجم التحديات، وأن ماتشهده مصر من الارتقاء بالمسكن والقضاء على العشوائيات وغيرها من الملفات التى تهتم بحياة المواطن هى من ضمن ملف حقوق الإنسان.

وأشاد الوفد بمجهودات الدولة المصرية  خلال الفترة الماضية على دعم الأسرة المصرية من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات وكان من ضمنها مبادرة "حياة كريمة"، التي قدمت كثيرا للأسرة المصرية في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق  الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهداف القرى التى أسهمت في خفض معدلات الفقر بها.

منتدى البرلمانيين العرب والاسيوى الدكتور عبد الهادى القصبى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرق الأوسط الأمة العربية

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التنمية بأثر رجعى

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