الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«محبي الأطرش» تكرم حمدي حافظ عن مجمل أعماله.. الأحد

الفنان حمدي حافظ
الفنان حمدي حافظ

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع أتيليه القاهرة برئاسة الفنان التشكيلي الدكتور أحمد الجنايني، حفلًا فنيًا يكرم فيه الفنان حمدي حافظ، وذلك في السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، بمقر الأتيليه بوسط البلد.

يأتي ذلك في إطار أهداف الجمعية لتكريم الفنانين الذين قدموا أعمالًا فنية ناجحة، وما زالت لها مكانتها الفنية، سواء من شاركوا الموسيقار فريد الأطرش في أعماله، أو لم يشاركوه، وذلك بحضور نخبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبدالرحمن، والفنان مصطفى الدمرداش، والفنان شوقي مغازي، والفنان قيس عبدالفتاح.

وتقدم باقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل بقيادة المايسترو محمود فرج، يتغنى بها كوكبة من الفنانين "محمد وحيد، ووليد رشدي، ومحمد وهبي، وحسام فتحي، وسهر السيد، ورجاء مصطفي"، تنظم الحفل بإشراف المستشار سمير خليل، ومدير التصوير حامد العربي.

يشار إلى أن الفنان حمدى حافظ، ممثل مصري ولد في مدينة طنطا، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، واشتهر بدور الشاب المراهق، أنتج ثلاثة أفلام سينمائية، من أشهر أعماله التليفزيونية نذكر منها "عمر بن عبدالعزيز، الوسية، ليالي الحلمية (ج2)، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرًا، السمان والخريف، المجهول"، ومن أشهر أعماله السينمائية: "أرملة رجل حي، الجوازة دى مش لازم تتم، دخان بلا نار، من يدفع الثمن، أين تخبئون الشمس، وداعًا إلى الأبد، سيقان في الوحل، المنحرفون، ومضى قطار العمر، شلة المراهقين، مدرسة المراهقين".

منة نساء سمير غاز الفنان المرأة فريد الأطرش سرا التصوير مجهول خان يوم

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