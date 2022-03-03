الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة فرنسا بلبنان تكشف لـ«عون» تفاصيل الاتفاق مع السعودية على مساعدة بلاده

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني ميشال عون

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، السفيرة الفرنسية بلبنان «آن غريو». 

وبحث الطرفان العلاقات اللبنانية -الفرنسية والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في نيويورك وما صدر عنها من قرارات.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى الحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل وغيرها من المواضيع التي تهم البلدين.

وأوضحت السفيرة الفرنسية لدي لبنان للرئيس اللبناني تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني تعنى خصوصا بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة "كورونا" وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، فضلا عن المساهمة في تمويل اعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا.

الرئيس اللبناني ميشال عون آن غريو السفيرة الفرنسية لبنان نيويورك الانتخابات النيابية

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وائل لطفي

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