ولى أمر يتهم معلمة بفقأ عين ابنه فى حضانة بالغربية

اتهم ولي أمر بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، معلمة في حضانة خاصة بالاعتداء على ابنه «4 سنوات» بالضرب، ما أدى إلى فقأ عينيه اليسرى وحدوث إصابات بالغة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى بورود بلاغ من أيمن توفيق بإصابة ابنه «أشرف» بانفجار في العين اليسرى، نتيجة تعرضه للضرب من مدرسة تدعى «ص.ح.ال» وحالته الصحية خطيرة.

وأكد والد الطفل المصاب في البلاغ أن المدرسة ضربت ابنه على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل لأخر، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة في عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعاني من انفجار في مقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب ما أدى إلى إحداث جرح تهتكي بالقرنية طوله ١ سم، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم إعداد مأمورية ضبطية للمتهمة، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أنكرت قيامها بذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي بحالته، واستكمال التحقيقات اللازمة.