رصف طرق غرب كفر الشيخ وزراعة أشجار حول مركز الأورام

شهدت مدينة كفر الشيخ عددا من الحملات المتعددة، منها زراعة الأشجار حول مركز الأورام الجاري تجهيزه، استعداداً لافتتاحه، وأعمال تشجير ورصف غرب محافظة كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية التي شهدتها قريتا الحلافي ومتبول، لرفع المخلفات، وحملات النظافة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية من أفضل المميزات التي يتميز بها أهالي كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، أعمال رصف الطريق الرابط بين شارع 21 ومحور سعد زغلول، وقص وتهذيب الاشجار، إضافة لزراعة الأشجار حول مركز الأورام وجميل المنطقة المحيطة به، استعداداً لافتتاحه، وحملات نظافة ورفع التراكمات الطينية في قرى الحلافي ومتبول بمشاركة المجتمع المدني.

ووجهت السكرتير العام، باستلام أعمال الرصف مطابقة لشروط الطرح والترسية، مشددة على الإشراف المباشر من قبل رئيس حي غرب على أعمال الرصف، بتواجد مهندسي الرصف، وجميع الفنيين.

فيما نظمت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، إضافة لمتابعة حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات،كما تم رفع مقلب برج البرلس ونقله إلى المقلب المحكوم بمطوبس، من جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وحده التدخل السريع.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها،2005 أطنان بـ 14 مركزاً ومدينة، منها بـ "كفر الشيخ 389 طنا، وببرج البرلس 47 طنا، وبسيدي سالم 158طنا، وبسيدي غازي 43 طنا، وببلطيم 120 طنا، وبالرياض 113 طنا، وبالحامول 159 طنا، وبمصيف بلطيم 37طنا، وبقلين 127 طنا، وبيلا 181 طنا، وبدسوق 256 طنا، وبفوه 197 طنا، وبمطوبس 165 طنا، وبمسير 27 طنا"، بإجمالي 1980 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

