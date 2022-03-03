الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفقدية للمستشار عمرو مدكور مساعد وزير التموين للمنشأت التموينية ببورسعيد

مساعد وزير التموين يتفقد المنشآت التموينية فى بورسعيد

عمرو مدكور
عمرو مدكور

تفقد اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، رفقة ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، ومحمد عوض، وكيل المديرية، عددًا من المنشأت التموينية بالمحافظة.

وافتتح مستشار الوزير الجولة بزيارة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة وتناقش عن نظام ميكنة السلع التموينية، مؤكدًا أن النظام الجديد يتضمن منظومة مميكنة لمتابعة السلع الغذائية، وفقًا لضوابط ومعايير يستفيد منها المواطن والبدال التمويني وشركة الجملة، حيث يسمح النظام الجديد للبدال والمواطن باختيار السلع التي يريدها دون التقيد بالسلع المقررة، وبالتالي إنهاء نظام السلع الإجبارية، وذلك لمراعاة أوجه الاختلاف في الاستهلاك بكل محافظة، وكذلك مراعاة الاستهلاك الموسمي لبعض السلع في المناسبات، مثل: شهر رمضان والأعياد ومدى أهمية تطبيقها على أرض الواقع. 

واستكمل مدكور الجولة بالمرور على مركز تموين المناخ النموذجى المطور، مشيدًا بجهود العاملين في قطاع التموين ببورسعيد، موجهًا الشكر للعاملين بالمنظومة التموينية بأكملها وحثهم على التقدم لمسابقة التميز الحكومى مرة أخرى، وإبراز مجهودات الدولة في مجال الخدمات التموينية.

وأشار إلى أن المراكز التموينية ببورسعيد شهدت تطورًا غير مسبوق تماشيًا مع التحول الرقمي الجديد، والذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الأداء، والذي يأتي في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المستمرة لمتابعة وتطوير القطاع التموينى ببورسعيد.

واختتم الجولة بزيارة مبنى إدارة تموين بورفؤاد الجديد، آخر الإنجازات التموينية على أرض مدينة بورسعيد، مشيدًا بالجهود المبذولة على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد رائدة في قطاع الخدمات التموينية، وذلك بعد أن شهد القطاع تطورًا غير مسبوق ببورسعيد تماشيًا مع كافة الأعمال التنموية بالمحافظة.

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