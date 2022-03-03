من أجل جسم رياضي.. 5 نصائح لبناء العضلات بطريقة صحيحة

بناء العضلات والحصول على جسم ممشوق من أهم أهداف وأحلام الكثير من الشباب، فإضافة إلى المظهر اللائق فإن الأمر له فوائد جسدية حيث يساهم بناء العضلات في تحسين كثافة المعادن في العظام والحماية من الإصابة العضلية الهيكلية، ولكن يجب عند بناء العضلات مراعاة بعض الخطوات الصحيحة.

وفي السطور القادمة نرصد أبرز النصائح الطبية لبناء العضلات بشكل صحيح وفقًا لموقع “indianexpress”..

امنح جسمك وقتًا للتأقلم

إذا كنت قد بدأت للتو في بناء العضلات، فاستمر في منح جسمك الوقت الكافي للتأقلم مع التمرين الجديد.

جرب رفع بعض الأوزان المختلفة وقم ببعض التكرار لترى كيف يتفاعل جسمك بمجرد أن تشعر بالراحة، قم برفعها بأوزان أثقل ومزيد من التكرار و تذكر أنه من الطبيعي أن يكون التمرين صعبًا لكن ليس شديد الصعوبة.

استرح بين المجموعات

أثناء التمرين، نريد جميعًا بذل قصارى جهدنا وتقديم أفضل ما لدينا، لكن الراحة بين التمرين لا تقل أهمية عن التمرين نفسه، و يمكن أن يؤدي أخذ فترات بين المجموعات إلى تحسين التكرار على مجموعات متعددة ، وزيادة القوة الكلية وحتى تعزيز المزيد من قوة العضلات.

اشرب كمية كافية من الماء

الماء أمر حيوي لأي تمرين، أثناء ممارسة الرياضة ، تميل إلى التعرق - وهي طريقة الجسم الطبيعية للحفاظ على درجة حرارة جسمك، ولكن هذا يعني أيضًا أنك تفقد السوائل ، لذلك من المهم تجديدها، أيضًا ، يمكن أن يمنعك الماء من السخونة الزائدة.

استخدم الآلات لشد العضلات

قد تشعر أنك مضطر للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من الدهون العنيدة، و لكن تذكر أن أيام الراحة مهمة لأي تمرين ، لذا لا تتخطاها بدلاً من ذلك ، يمكن للمرء أن يبحث عن استكمال تمرينه بتقنيات بناء العضلات. "إنها آلة ثورية ، تقلل الدهون وتبني العضلات في نفس الوقت عن طريق شد العضلات 20000 مرة في 30 دقيقة فقط - أكثر بكثير مما يمكنك القيام به في صالة الألعاب الرياضية.

تمدد بعد كل تمرين

بعد كل تمرين، من المهم أن تستغرق من 5 إلى 10 دقائق للتمدد، و التمدد يبقي العضلات طويلة ومرنة وصحية.