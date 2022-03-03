الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفيات ومصابين في سقوط شجرة على سيارة بطريق المنصورة - أجا

ارشيفية
ارشيفية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم،  وأصيب 10 آخرين فى حادث سقوط شجرة على سيارة نقل ركاب على طريق أجا المنصورة،  وتلقى شرطة النجدة بلاغًا، يفيد وقوع حادث على طريق أجا المنصورة، ووجود مصابين ووالوفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين سقوط شجرة معمرة من احد المشاتل الموجودة على الطريق، على سيارة محملة بعدد من العمال، مما أدى إلى تحطم السيارة وإصابة الركاب.

ووصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

 

مصرع سيارة نقل ركاب طريق أجا المنصورة الدقهلية شرطة النجدة

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