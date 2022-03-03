وفيات ومصابين في سقوط شجرة على سيارة بطريق المنصورة - أجا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين فى حادث سقوط شجرة على سيارة نقل ركاب على طريق أجا المنصورة، وتلقى شرطة النجدة بلاغًا، يفيد وقوع حادث على طريق أجا المنصورة، ووجود مصابين ووالوفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين سقوط شجرة معمرة من احد المشاتل الموجودة على الطريق، على سيارة محملة بعدد من العمال، مما أدى إلى تحطم السيارة وإصابة الركاب.

ووصلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.