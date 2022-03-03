في ذكرى ميلادها.. رجال في حياة الفنانة سهير رمزي

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها، حيث ولدت في عام ١٩٥٠ بمحافظة بورسعيد، وتزوجت عدة مرات تحدثت عنهم في البرامج التلفزيونية.

وفي التقرير التالي يرصد «الدستور» زيجات سهير رمزي.

الموسيقار حلمي بكر

تزوجت من الموسيقار حلمي بكر وهي عمرها 16 عاما، واشترطت عليه بأن يعيشوا مع والدتها الفنانة درية أحمد في الفيلا الخاصة بها، وكانت هي أول امرأة في حياته، وتم الزواج لمدة عام واحد فقط، وانفصلت عنه لرفضه دخولها عالم الفن.

إبراهيم خان

بعد طلاقها من الفنان حلمي بكر تم خطبتها للفنان إبراهيم خان، ولكن الخطبة لم تكتمل.



رجل أعمال سعودي

وقالت سهير رمزي في أحد البرامج التلفزيونية انها تزوجت مرة ثانية من رجل أعمال سعودي، لم تعلن عن اسمه، لمدة 4 سنوات واشترطت عليه أن تستكمل مسيرتها الفنية، وانفصلت عنه بسبب سفره الدائم للسعودية وإقامته هناك.

أحمد المرة

تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال الكويتي أحمد المرة، واستمرت تلك الزيجة 5 سنوات، وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها.



الفنان محمود قابيل

تزوجت للمرة الرابعة من الفنان محمود قابيل، لمدة عام ولكن انفصلوا بسبب عدم غيرتها عليه.

سيد متولي

تزوجت سهير رمزي للمرة الخامسة من رجل الأعمال سيد متولي والذي كان يشغل منصب رئيس النادي المصري البورسعيدي، وظلت معه 8 سنوات وانفصلت عنه.

رجل أعمال سوري

تزوجت سهير رمزي للمرة السادسة من رجل أعمال سوري لم تذكر اسمه، ولم تستمر معه أكثر من عام واحد، وانفصلت عنه بناء على رغبتها بسبب أنها لم تستطع استكمال الحياة معه، بسبب سفره الدائم لبلده

فاروق الفيشاوي

تزوجت سهير رمزي للمرة السابعة من الفنان فاروق الفيشاوي بعد طلاقه من الفنانة سمية الألفي لمدة 5 سنوات، وانفصلا 3 مرات بسبب غيرته الشديدة عليها.

علاء الشربيني

تزوجت للمرة الثامنة من رجل الأعمال علاء الشربيني، منذ 17 عاما، ومستمرة معه حتى الآن.