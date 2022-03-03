الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: دمرنا أكثر من 1600 موقع عسكرى أوكرانى

اوكرانيا
اوكرانيا

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، عن تدمير أكثر من 1600 موقع عسكري في كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الخميس، إن "الجيش الروسي تمكن من تدمير 1612 موقعًا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، بما فيها 62 مركزًا للقيادة والاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية و39 منظومة للدفاع الجوي من طراز (إس ـ 300) و(بوك) و(أوسا) و52 محطة ردار، كما تمكن من إسقاط 13 طائرة عسكرية وتدمير 49 أخرى على الأرض و600 دبابة وغيرها من الآليات المصفحة و67 راجمة صواريخ و227 مدفعًا ومدفع هاون و400 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن تدمير 53 طائرة مسيرة".

وأضاف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على عدد كبير من المدن الأوكرانية وقامت أيضًا بتحرير بعض المدن من قبضة المجموعات التي وصفتها بـ"الكتائب القومية"، لافتا إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مركز تليفزيوني احتياطي في العاصمة كييف كانت تستخدمه الأجهزة الأمنية الأوكرانية للهجمات النفسية ضد روسيا دون تسجيل أي إصابات تذكر أو حدوث أي أضرار في المنازل المجاورة لموقع المركز.

وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن المدنيين في أوكرانيا، واصفًا في الوقت نفسه العملية العسكرية في أوكرانيا بـ"الناجحة".

موسكو الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا

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