الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم ينفي بدء مسابقة تعيين المعلمين: لم نعلن التفاصيل حتى الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا من فتح باب التقدم لتعيينات المعلمين الجدد في أبريل القادم، وما يثار حول الشروط والمعايير لاختيار المتقدمين للعمل كمعلمين بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وعبارة عن منشورات قديمة جدا يتم تداولها وهي غير صحيحة.

وأوضح شوقي، إن الوزارة لم تحدد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة تعيينات المعلمين الجدد، حتى الأن.

وتنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، اليوم الخميس في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد.

وكانت الوزارة قد انتهت، الإثنين الماضي، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

و يبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، أن يسجلوا عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

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