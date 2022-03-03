ضمن «حياة كريمة».. بدء تسليم بعض المنشآت الحكومية بالإسماعيلية

ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية اجتماع مناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والتي تشمل تطوير ١٦ قرية و٣٧ تابعًا بمركز ومدينة القنطرة شرق .

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل ترفيق المنشآت التابعة لمبادرة حياة كريمة من حيث توصيل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والاتصالات .

وأشار مسئول شركة الغاز أنه جارى العمل على توصيل الغاز الطبيعي لقرية الابطال وذلك للمنشآت الحكومية والوصلات المنزلية ومن ثم باقي قري المبادرة فور توصيل خطوط المياه والصرف الصحى.

وصلت نسب لتنفيذ بقرية الأبطال إلى ١٠٠% وقرية التقدم ٩٩.٥% وقرية السلام ٩٩.٥% وقرية جلبانة ٩٩.٦%.

أما مجمع الخدمات الزراعية بجلبانة ٩٨.٤% والأبطال ٩٦.٢% التقدم ٩٦.٩% والسلام ٩٨.٨%.

بينما وصلت نسب التنفيذ بمراكز الشباب التي تم رفع كفاءتها بجلبانة إلى ٩٩.٩% والتقدم ١٠٠% والأبطال ٩٩.٩% والعبور ٤٤.٨% أما مركز شباب الاحرار (إنشاء جديد) ٤٥.٤% ومركز أم القري (إنشاء جديد) ٤٥.٧%.

أما بالنسبة لنقاط الإسعاف و التي تم رفع الكفاءة بها بالقنطرة شرق الجديدة والقديمة والأبطال القديمة والتقدم وجلبانة وصلت نسب التنفيذ إلى ١٠٠% بالإضافة إلى نقاط الإسعاف (إنشاء جديد) بالأبطال الجديدة ١٠٠% وبوادى التكنولوجيا ٩٩.٧% وبكوبرى السلام ٩٩.٧%.

أما بالنسبة لمراكز تنمية الأسرة والطفولة بجلبانة ٢٥.٨% وبالابطال ٢٥.٧% وبالتقدم ٢١.٤%.

وفى مجال إنشاء الكبارى وصل نسب تنفيذ بكوبرى الهدى الشمالي ٩٧% والهدى الجنوبي بالأبطال ٨٨.٦% وكوبرى التقدم ك ٢٤ بلغ ٨١.٦% وكوبرى التقدم ك ٢٥ بلغ ٧٧% وكوبرى الامل ك ٣١ بلغ ٤٨.١% وكوبرى تل الحبوة بجلبانة بلغ ٥٢.٩% وكوبرى بالوظة بجلبانة بلغ نسبة التنفيذ به ١٩%.