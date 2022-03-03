الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يكرم «هبة محمد جابر» لحصولها على المركز الثالث في الملاكمة

البطلة هبه
البطلة هبه

كرَّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطلة هبة محمد جابر صالح، لاعبة منطقة أسيوط في الملاكمة لحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للسيدات للكبار موسم 2021/2022  وزن 70 كجم.

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وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرياضة والرياضيين ضمن خطة بناء الإنسان المصري لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفرادًا أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو المستقبل وفقًا لرؤية مصر 2030، وحضر التكريم الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

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وقال محافظ أسيوط إن البطلة "هبة محمد جابر" تعتبر فخرًا لأبناء المحافظة، وتم منحها شهادة تقدير لتفوقها الرياضي كنموذج يحتذى به ومثلًا أعلى وقدوة للشباب المصري الواعد، موجهًا الشكر لها ولأسرتها وللمدربين على دورهم في وصولها للتفوق والتميز الرياضي في لعبة الملاكمة، متمنيًا لها التفوق الدراسي لتكتمل مسيرة تفوقها.

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 وأشاد بما يحققه أبناء أسيوط من فوزٍ في كافة المجالات الرياضية والعلمية ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن استقبال المتميزين وتكريمهم ورعايتهم.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه يجب الاهتمام بكافة المواهب الرياضية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم للارتقاء بمستواهم ومساندتهم في تحقيق المزيد من البطولات والميداليات لصالح محافظتهم خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين.

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يذكر أن "هبة محمد جابر صالح" هي لاعبة ملاكمة متميزة ومتفوقة، وهي من أبناء قرية العزايزة بمركز الغنايم وتدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وشاركت في العديد من البطولات والمسابقات ضمن فريق المؤسسة العسكرية الرياضية بأسيوط حتى حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للسيدات للكبار وزن 70 كجم موسم 2021 / 2022.

اسيوط محافظة كلية الحقوق الشباب والرياضة محافظ أسيوط وزارة الشباب على مستوى الجمهورية وزارة الشباب والرياضة الميدالية البرونزية المؤسسة العسكرية بطولة الجمهورية اللواء عصام سعد كافة المجالات

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