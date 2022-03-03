انقلاب سيارة إسعاف اصطدمت بنقل على الطريق الزراعي في المنوفية

شهد الطريق الزراعي في المنوفية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة إسعاف يستقلها سائقها فقط نتيجة اصطدام سيارة نقل به فرت هاربة وجار القبض على سائقها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة لبدء التحقيقات في الحادث والاطمئنان على حالة السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز قويسنا، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي دائرة المركز، نتج عنه انقلاب سيارة إسعاف، بعدما حجزت عليها سيارة نقل نتج عنه الانقلاب وإصابة سائق السيارة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة إسعاف تحمل أرقام ف، ه‍، د 146 وبسؤال السائق أفاد أن سيارة نقل حجزت على سيارة الإسعاف واختلت توازنها وانقلب وفر سائق السيارة النقل من المكان قبل حضور قوات الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإزالة آثار الحادث.