الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس المتهم بقتل جاره بسبب خلافات في القليوبية

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس قاتل جاره 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانوني اللازم له في المواعيد المحددة.

كان قد تلقى اللواء محمد العناني مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفٕ بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بقيادة العقيد أحمد سالم مأمور قسم شرطة الخصوص  وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م.ك.ا"، 33 عامًا، عامل، توفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م.ع.م"، 37 عامًا، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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