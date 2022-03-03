الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز حماية المستهلك يعلن عن نتائج حملاته في مدن القناة وجنوب سيناء وجه قبلي لضبط الأسواق

حماية المستهلك يكشف نتائج حملاته لضبط الأسواق في مدن القناة وجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شن جهاز حماية المستهلك  في قطاعي مدن القناة وجنوب سيناء وقطاع وجه قبلي العديد من الحملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة، ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، وبيانها كالتالي:

قطاع مدن القناة وجنوب سيناء:

فرع  الاسماعيلية: 
شن الفرع 4 حملات في نطاق المحافظة وأسفرت عن ضبط 50 طنا من خامات الأعلاف، وكذا 15 طنا منتجا علف نهائي داخل مصنع أعلاف بدون ترخيص وتم تحرير عدد 17 محضرا  لعدد من المنشآت التجارية لقيامها بالإعلان عن التخفيضات بدون الحصول على تصريح، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ولافتة بدون لغة عربية.

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فرع  بورسعيد:
تم ضبط ٢٠طن ملح مجهول المصدر و ١٤ طن فحم أبيض غير مطابق للمواصفات، وتحرير عدد 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

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فرع  جنوب سيناء:
تم المرور على عدد 23 منشأة تجارية مختلفة وتحرير عدد 41 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية .

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قطاع وجه قبلي:

فرع  الفيوم:
تم ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات والسماد الزراعي والأعلاف مجهول المصدر بالإضافة إلي ضبط 4 منشآت طبية، غير مرخصة وعدم وجود فصل أمن للنفايات ودون الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وتم ضبط عدد 14 منشأة تجارية مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان عن الأوكازيون بدون تصريح، وتحرير عدد 40 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار الفواتير القانونية وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

فرع  بني سويف:
تم المرور على عدد من الصيدليات وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مسموح بتداولها فى السوق المصرى  وأدوية مجهولة المصدر وأدوية مدرجة بجدول المخدرات بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى لعدم وجود صيدلى يدير الصيدلية، وإصدار فواتير غير قانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وتم تحرير عدد 21 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية.

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فرع  المنيا:
ضبط عدد من المنشآت الطبية غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد ٢ محال بيع وتداول زيوت المحركات مجهولة المصدر، وبدون فواتير. وتم ضبط كمية من الشامبو مجهول المصدر وتحرير عدد 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

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فرع  أسيوط:
تم تحرير عدد 11 محضرا لعدد من المنشآت التجارية، لعدم وجود تراخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، عدم إصدار فواتير قانونية.

فرع  سوهاج:
تم ضبط كمية من زيوت السيارات وزيت الفرامل ومنظف الرشاشات منتهي الصلاحية بأحد محال زيوت السيارات، وتحرير 32 محضر أوكازيون بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إصدار فواتير قانونية ومنتجات مجهولة المصدر.

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فرع  قنا:
إغلاق وتشميع وتحرير عدد (8) محاضر  لبعض المنشآت الطبية مخالفة لشروط التراخيص.

فرع  أسوان:
تم المرور على (47) منشأة تجارية وضبط كمية من زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات وتحرير عدد 7  محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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