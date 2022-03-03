الأردن: وصول طائرة الإخلاء الثانية إلى عمان تقل أردنيين وفلسطينيين

وصلت إلى مطار “ماركا” الأردني العسكري، صباح اليوم الخميس، طائرة الإخلاء الثانية لسلاح الجو الملكي الأردني التي أُرسلت إلى رومانيا وهنغاريا بتوجيهاتٍ من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن؛ لنقل أردنيين من مطار هنري كوندا الدولي في بوخارست ومطار بودابست فرانز ليست الدولي، وعلى متنها 75 مواطناً وعائلاتهم وعدد من الأشقاء الفلسطينيين ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا وهنغاريا قادمين من أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم، تكللت عملية الإخلاء بالنجاح بعد التنسيق الوثيق بين جميع الجهات الأردنية المعنية في وزارة الخارجية، والقيادة العامة للقوات المسلحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والسفارات المعنية في الدول الحدودية مع أوكرانيا لنقل المواطنين الأردنيين وأشقائهم الفلسطينيين من بوخارست وبودابست إلى المملكة.