الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات دونيتسك تعلن السيطرة على 37 بلدة كانت خاضعة لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن السيطرة على 37 بلدة كانت تحت سيطرة أوكرانيا.

وأشارت السلطات في دونيتسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إلى أن قواتها دخلت مدينة (فونوفاغا) وذلك بالتوازي مع إعلان سلطات جمهورية لوجانسك السيطرة على 40 بلدة.

وفي ذات السياق، أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك إصابة شخصين جراء قصف أوكراني، مشيرة إلى تعرض 4 بلدات للقصف الأوكراني الليلة الماضية.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء القصف من جانب القوات الأوكرانية على مناطق في الجمهورية.

وذكرت سلطات دونيستك، حسبما أفادت قناة إخبارية الإثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 500 قذيفة على مناطق في دونيستك خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوضع على خط التماس ما زال متوترًا، مشيرًا إلى توقف عملية التعبئة العامة.

بدورها، أكدت شرطة دونيتسك السيطرة على 18 بلدة ومدينة كان الجيش الأوكراني يسيطر عليها.

دونيتسك أوكرانيا سلطات دونيتسك موسكو روسيا

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