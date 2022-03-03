القابضة للمياه.. دورة تدريبية عن التشغيل الأمثل لمحطات الترشيح الفائق

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والفنيين المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه والصرف الصحى، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.

وفي هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية عن "تكنولوجيات الترشيح الفائق والتشغيل الأمثل لمحطات تكنولوجيا الترشيح الفائق" بمركز التدريب الإقليمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، خلال الفترة من 27/2/2022 إلى 3/3/2022 ولمدة (5) أيام، بمشاركة شركات المياه في محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الإسكندرية - الدقهلية - الجيزة".

وقال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن تكنولوجيا الترشيح الفائق مطبقة في 34 محطة مياه حالياً، وتمتاز تلك المحطات بانخفاض تكلفة إنشائها مقارنة بالمحطات ذات التكنولوجيات التقليدية، واستغلال المساحة بشكل أفضل، مع جودة المياه المنتجة منها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الشافعي رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي صرح أن الدورة تستهدف مديري المحطات ومديري التشغيل، للتأكد من اتباع الإجراءات القياسية فى التشغيل لمحطات ذات تكنولوجيا الترشيح الفائق.

وقال المهندس علي البنا، منسق الشركة القابضة لمحطات الترشيح الفائق، إن الهدف رفع كفاءة العاملين في المحطات الخاصة بتكنولوجيا الترشيح الفائق ultrafiltration حيث نشهد حاليًا توسعًا في إنشاء ذلك النوع من المحطات.

ويتزامن مع تلك الجهود تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بقرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، بمرحلتها الأولى التي بدأت في يوليو الماضي وتمتد لمدة عام، لتبدأ المرحلة الثانية منتصف العام الجاري.