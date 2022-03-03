عبدالعاطى: خطة مشروعات للحماية من السيول والسحب الآمن للخزانات الجوفية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، استمرار تنفيذ خطة قومية متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول المدمرة على المحافظات المعرضة لها، طبقاً الخطة القومية، وذلك تجنبًا لحدوث أي أزمات وتقليل المخاطر الناجمة عنها على المناطق السكنية والسياحية والصناعية والطرق الرئيسية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية والمشرف العام علي الامن، وذلك لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ أعمال الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع، موقف تطبيق الإجراءات الخاصة بمنظومة التحكم في تصرفات ابار المياه الجوفية، وأيضاً تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية، وذلك للحفاظ على الموارد المائية منها

كما أوضح عبد العاطي، الخميس، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية تتضمن منشآت حماية منها البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه ومنشآت الحماية المختلفة لمواجهة أية مخاطر محتملة على المناطق المعرضة لمخاطر السيول.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى بدء الإعداد لطرح خطة أعمال للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنها تتضمن إنشاء 14 بحيرة صناعية وحواجز ترابية وسدود إعاقة وحوائط توجيه، وذلك للحد من أية آثار محتملة على المناطق السكنية والسياحية والطرق الرئيسية.

ووجه الدكتور عبد العاطي، على ضرورة المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ لجميع الأعمال.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي فى إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لمواجهة مخاطر السيول، وحماية الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية بكافة المحافظات المعرضة لها.