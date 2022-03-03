منعًا للحرج.. الأمير هاري يرفض زيارة بريطانيا بعد إصدار مذكراته

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من غير المرجح أن يعود الأمير هاري إلى المملكة المتحدة هذا العام على الرغم من احتفال الملكة بعيدها السبعين على العرش، لأنه سيجد صعوبة في مواجهة أسرته قبل مذكراته المقبلة، كما زعم كاتب سيرة ملكية.

وأشار توم باور (الذي يكتب حاليًا سيرة ذاتية لميجان ماركل) إلى أن دوق ساسكس البالغ من العمر 37 عامًا يواجه المعضلة النهائية هذا العام، حيث يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقوم برحلة لوطنه وزيارة جدته المحبوبة وهو يعلم أنه يتقاضى أجرًا ليكشف عن المزيد من أسرار عائلته وتشويه صورتهم من أجل الكتاب الذي طال انتظاره.

ومن المقرر نشر مذكرات هاري البالغة قيمتها 14.7 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 20 مليون دولار في الخريف.

ويقول "باور" إن الأمير هاري -الذي لم تلتق ابنته "ليليبت" المولودة في يونيو الماضي، الملكة بعد- سيجد صعوبة في أن يكون لطيفًا مع عائلته، خصوصًا وأنه يعلم ما كتبه عنهم في هذا الكتاب.

وأكدت الصحيفة أن كتاب هاري، الذي ستنشره راندوم هاوس، من المرجح أن يذكر تفاصيل العلاقة بينه وبين شقيقه الأكبر ويليام، بالإضافة إلى علاقتهما مع زوجة أبيهم "كاميلا باركر" دوقة كورنوال، التي تم التأكيد على أنها ستحصل على لقب الملكة القرينة في المستقبل.

وتابعت أن الأمير هاري، يقدم حاليًا طعنًا قانونيًا ضد وزارة الداخلية البريطانية بعد أن قيل له إنه لن يُمنح نفس الدرجة من الحماية الشخصية عند زيارته من الولايات المتحدة، على الرغم من عرضه دفع ثمن ذلك بنفسه.

ويقول هاري، الذي يعيش في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، مع زوجته ميجان ماركل، البالغة من العمر 40 عامًا، وابنهما أرشي، البالغ من العمر عامين، وليليبيت، تسعة أشهر، إنه يريد إحضار أطفاله لزيارة وطنهم الأصلي عبر المحيط الأطلسي، لكنه لا يشعر بالأمان بسلل الترتيبات الأمنية الحالية، وتم إبلاغ المحكمة في السابق.

ويدعي "باور" أن دوق ساسكس يستخدم المخاوف بشأن أمنه كـ "ذريعة" ويقول إنه يعلم أنه من المحتمل أن يكون من الصعب الحفاظ على علاقات ودية مع العائلة المالكة بعد إصدار الكتاب.

وقال المؤلف إنه لا يعتقد أن هاري سيعود هذا العام، على الرغم من أن حفل تأبين جدهُ الأمير فيليب في 29 أبريل ويوبيل جدته الملكة إليزابيث الثانية البلاتيني في أوائل يونيو.

وتابع باور: "أعتقد أن هاري لن يعود لأنه يعلم أنه لا يستطيع مواجهة عائلته، ويكون لطيفًا معهم، وهو يعلم جيدًا ما كتبه عنهم في ذلك الكتاب".

وأكدت الصحيفة أنه سيكون لهذا الكتاب الكثير من الضحايا ويسبب الكثير من الأذى، فكيف يمكن أن يعود ويتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، فإن أسوأ ما لدى دوق ساسكس لم يقوله بعد.