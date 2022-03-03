الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مصنع عسل بطنطا

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة، اليوم الخميس، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مصنع عسل نحل بطنطا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكادت النيران تمتد للمنازل المجاورة لولا العناية الإلهية، فيما تسبب الحريق في حدوث اختناقات خفيفة بين السكان، خاصة الأطفال وكبار السن نتيجة تصاعد الأدخنة بكثافة في المنطقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه بعد أن استمر أكثر من ساعتين، مما تسبب في فزع السكان وإصابتهم بحالات اختناق.

النيابة العامة المعمل الجنائي مصنع عسل نحل طنطا حريق

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