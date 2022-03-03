«مدرستنا 2» تشرح درس مساواة المثلثين في «رياضيات» الثاني الإعدادي

بثت قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية، فيديو شرح جديد لمادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي.

وقالت القناة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعزائي طلاب الثانية إعدادي تعالوا نتعرف معا على تعريف المبرهنة الثانية وكيفية إثباتها من خلال الفيديو أدناه في درس مساواة المثلثين في مادة الرياضيات.

https://www.facebook.com/MadrasetnaPreparatory/videos/280597480819315

وطالبت القناة، بأنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك:

https://www.youtube.com/c/قناةمدرستنا

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، اليوم الخميس في محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد.

وكانت الوزارة قد انتهت، الإثنين الماضي، من تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم، على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل السبت الماضي، ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020-2021، أن يسجلوا عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).