الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين

بإجمالي 2.5 مليار جنيه.. صندوق تنمية الصادرات يصدر 559 شهادة لـ556 شركة

نيفين جامع
نيفين جامع

- نيفين جامع: 23 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري


أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 559 شهادة لعدد 556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين. 

وقالت وزيرة التجارة، إن اتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز 32 مليار دولار مع نهاية عام 2021.

وأضافت  الوزيرة أن المرحلة الأولى من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليارجنيه، والمرحلة الثانية 4.6 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار جنيه، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه ، ليصل إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن 23 مليار جنيه، لافتةً الى ان الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر أبريل المقبل .

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع  البنك المركزي، و 4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

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